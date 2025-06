Dlaczego niektórzy potrzebują mniej snu? Odpowiedź jest bezlitosna

Wiadomo nie od dziś, że nie ma sprawiedliwości na świecie, także jeśli chodzi o zapotrzebowanie na sen. Istnieją legendy na temat słynnej Margaret Thatcher, która była znana z tego, że spała tylko cztery godziny na dobę. Byłej brytyjskiej pani premier nie przeszkadzało to wcale pracować do późna i wstawać wcześnie. Bez wątpienia należała ona do osób, które świetnie sobie radzą z małą ilością snu.