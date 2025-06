Hitowy serial powraca po latach. Bohater wstaje z martwych

W ostatnich latach trwa moda na wracanie do starszych hitów. Dzieje się to zarówno w świecie filmów, seriali, jak i gier. Tym razem twórcy szykują nam show odcinkowe, które było uwielbiane przez Polaków. Chociaż wydawało się, że główny bohater dokonał żywota, to wstaje z martwych, aby opowiedzieć dalszą część swojej historii.