Android 17 nabiera kształtów. Google ujawnia pierwsze szczegóły

Android 16 jest już dostępny w kolejnych wydaniach testowych, a wkrótce trafi finalnie do telefonów Pixel, ale Google pracuje już nad kolejną wersją systemu, czyli Androidem 17. Do premiery jest jeszcze sporo czasu, bo cały rok, jednak pierwsza wersja deweloperska pojawi się znacznie wcześniej, bo w listopadzie 2025, dzięki czemu już teraz wiemy, nad czym pracuje Google.

Co nowego w Androidzie 17?

Plany Google omówi portal Android Authority, bazując na tym, co już pojawia się w deweloperskich wersjach systemu. Jedną z nowości mają być kolejne ulepszenia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony przed nieautoryzowanym dostępem. Android 17 będzie prowadził specjalny rejestr zdarzeń i zapisywał próby włamania do telefonu, zbierając zaszyfrowane logi aktywności (np. podejrzane połączenia Wi-Fi czy Bluetooth, informacje o ekranie blokady czy instalacje aplikacji) i przechowywał te dane w zaszyfrowanej chmurze Google. Użytkownik będzie miał do nich wgląd, co pozwoli mu w razie potrzeby zidentyfikować działania włamywacza.

Co więcej, w Androidzie 17 Google wprowadzi nowe mechanizmy, które dodatkowo utrudnią obejście blokady telefonu bez autoryzacji właściciela po przywróceniu ustawień fabrycznych. System będzie wykrywał próby obejścia kreatora konfiguracji i wymuszał kolejne resetowanie smartfonu, dopóki użytkownik nie potwierdzi, że to jego urządzenie.

W zapowiedziach znalazły się też mniejsze usprawnienia, zwiększające bezpieczeństwo, choć skorzystamy z nich w specyficznych sytuacjach. Na przykład zwiększy się ochrona w sieci wewnętrznej – aplikacje będą musiały osobno prosić o dostęp do sieci lokalnej, a nie tylko ogólnie do internetu, jak dotąd. Funkcja jest już testowana w Androidzie 16 Beta 3 i prawdopodobnie trafi do Androida 17.

Chociaż już w Androidzie 16 zadebiutował nowy styl graficzny Material 3 Expressive, to jednak na początku trafi tylko do telefonów Google Pixel, co potwierdził sam producent. Do smartfonów innych marek odświeżony UX zawitać dopiero w Androidzie 17, wraz z opracowywanymi wciąż uprawieniami. Wcześniej zobaczymy go też w wybranych aplikacjach Google. Material 3 Expressive przyniesie dynamiczne animacje, nowe kształty ikon, odświeżoną typografię, efekty rozmycia tła czy ulepszone motywy kolorystyczne. Wiadomo też, że Google testuje funkcję wyświetlania się tapet na ekranie AoD, z efektem rozmycia tła. Również w przyszłej edycji systemy może zadebiutować nowy układ panelu powiadomień z oddzielnymi kartami dla powiadomień oraz szybkich ustawień, znany już z nakładek niektórych producentów.

W Androidzie 17 znajdzie się także funkcja podsumowania powiadomień. System automatycznie przeanalizuje powiadomienia z komunikatorów, korzystając z AI i zrobi skrót najważniejszych informacji. Co ciekawe, podobne rozwiązanie już teraz znalazło się w telefonach Motoroli.