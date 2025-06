Płać kartą Visa w Nest Banku i leć na Dominikanę

W ramach najnowszej akcji promocyjnej Nest Banku , klienci posiadający Nest Konto i płacący wydaną do niego kartą Visa (zarówno tradycyjną, jak i wirtualną), mogą wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. Główną nagrodą jest wycieczka na Dominikanę dla dwóch osób , o wartości 35000 zł, obejmująca przelot w klasie biznes.

Smartfon INFINIX Zero 40 5G 12/512GB 6.78" 144Hz Czarny

Zasady uczestnictwa i zbierania losów

Aby przystąpić do loterii, należy zarejestrować się w okresie od godziny 12:00 dnia 2 czerwca do godziny 12:00 dnia 29 sierpnia 2025 roku. Link do formularza rejestracyjnego dostępny jest na stronie internetowej Nest Banku, a także w aplikacji mobilnej i systemie bankowości internetowej.