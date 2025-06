Co szósty Polak wybiera Motorolę. Skąd taka popularność?

Zdecydowanie widzę ten trend również w Polsce, choć może z nieco innym tempem niż na Zachodzie. Klienci coraz częściej zdają sobie sprawę, że smartfon to nie tylko narzędzie do dzwonienia, ale centrum ich cyfrowego życia – to nasz osobisty asystent, aparat fotograficzny, bank, portfel, a nawet centrum rozrywki. Naturalne jest więc, że chcą, aby to urządzenie było jak najlepsze pod każdym względem. Polacy coraz chętniej inwestują w telefony, które oferują najwyższą jakość, niezawodność i innowacyjne funkcje, ponieważ to przekłada się na komfort i efektywność ich codziennego życia.



Motorola ma tutaj bardzo dużo do zaoferowania. Nasza strategia rozwoju opiera się na dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań w każdym segmencie cenowym. W naszych seriach edge i razr skupiamy się na flagowych technologiach, które odpowiadają na potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. Oferujemy nie tylko topowe procesory, zaawansowane systemy aparatów z algorytmami AI, czy ekrany o niesamowitej jakości, ale też unikalny design i rozwiązania, jak składane smartfony z rodziny razr, które redefiniują to, czym może być telefon.



W niższej półce (moto g), w tym roku stawiamy na popularyzację m.in. certyfikacji IP68/IP69, czy standardu militarnego – do tej pory było to coś, co mieliśmy w serii edge. W tym roku nowości z rodziny moto g są nie tylko stylowe i kolorowe, ale też naprawdę solidne i odporne na wodę oraz kurz.

- argumentuje Sylwia Machnik-Kochan, szefowa Motoroli w Polsce