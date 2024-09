Motorola Edge 50 Neo – przyciąga wyglądem, ale czy zatrzyma wnętrzem? (test)

Motorola uzupełniła serię smartfonów Edge 50 o model Edge 50 Neo, mogący się pochwalić kolorami z palety Pantone. W moje ręce trafiła wersja w ceglastoczerwonym kolorze Poinciana.

Smartfony Motoroli z dopiskiem Neo od początku wyróżniały się wyglądem oraz kolorami. Tak jest również w przypadku czerwonej Motoroli Edge 50 Neo, której miałem okazję się bliżej przyjrzeć przez ostatnie dni. Czy jednak poza świetnym kolorem urządzenie to oferuje coś więcej, co mogłoby do tego urządzenia przekonać użytkowników? Przekonajmy się.

sierpień 2024 171 g, 8.1 mm grubości 12 GB RAM 512 GB, (opcje: 256 GB) - 50 Mpix + 13 Mpix + 10 Mpix + 32 Mpix 6.4" - P-OLED (1220 x 2670 px, 459 ppi) MediaTek Dimensity 7300, 2,50 GHz Android v.14.0 4310 mAh, TurboPower, USB-C

Co w pudełku? Nie ma ładowarki

Motorola Edge 50 Neo to kolejny smartfon, który sprzedawany jest bez ładowarki. Jest za to naklejka informująca, że urządzenie spełnia normę energetyczną A. Tylko gdzie użytkownik ma ją przykleić? W zestawie nie zabrakło również takich akcesoriów, jak przewód USB-C, metalowa igła do wysuwania tacki na kartę nanoSIM oraz etui na telefon w podobnym kolorze, jak on. Do tego krótka instrukcja obsługi oraz informacje związane z bezpieczeństwem i normami.



Świetny wygląd i ergonomia

Testowany smartfon Motoroli to elegancko wyglądające urządzenie, które szczególnie dobrze się prezentuje w kolorze Poinciana. Tylny panel został wykonany z „ekoskóry”, przez co sprawia dobre wrażenie i jest miły w dotyku. Taki rodzaj wykończenia ma też swoje praktyczne zalety – telefon dobrze trzyma się dłoni i z niej nie wylatuje bez powodu. Urządzenie ma też dość kompaktowe, jak na obecne standardy, wymiary, co również pozytywnie wpływa na jego ergonomię.

Ramka, podobnie jak tył smartfonu, jest matowa (nie licząc dwóch błyszczących pasków wokół telefonu) i nie jest bardzo podatna na zbieranie widocznych zabrudzeń. Trochę gorzej jest z tylnym panelem, a zupełnie źle z błyszczącym szkłem chroniącym wyświetlacz.

Zabezpieczenia biometryczne

W celu uzyskania dostępu do zablokowanego smartfonu, można skorzystać z biometrii. Motorola Edge 50 Neo została wyposażona w podekranowy czytnik linii papilarnych oraz funkcję rozpoznawania twarzy. Oba te rozwiązania podczas testów działały sprawnie, prawidłowo rozpoznając przyłożony palec lub twarz w obiektywie przedniego aparatu i w miarę szybko odblokowując ekran. Rozpoznawanie twarzy na ogół działało szybciej.

Bardzo wysoka jakość obrazu

Motorola Edge 50 Neo została wyposażona w wyświetlacz P-OLED o zagęszczeniu pikseli na poziomie 459 ppi. Dzięki temu obraz na ekranie jest zawsze ostry i pozbawiony poszarpanych krawędzi. Świetnie wypadają również kolory, co znajduje potwierdzenie także w wynikach pomiarów kolorymetrycznych (patrz tabela poniżej).

Kolory Temperatura bieli Pokrycie Gamy Objętość Gamy Średnie ∆E (MAX) Naturalne 6492 K 100% sRGB

77,6% AdobeRGB

82,3% DCI P3 118,0% sRGB

81,3% AdobeRGB

83,6% DCI P3 0,12 (1,22) Promienne 6465 K 100% sRGB

92,8% AdobeRGB

99,3% DCI P3 168,7% sRGB

116,3% AdobeRGB

119,5% DCI P3 0,19 (1,40) Żywe 6560 K 100% sRGB

97,2% AdobeRGB

99,7% DCI P3 179,3% sRGB

123,6% AdobeRGB

127,0% DCI P3 0,13 (1,17)





Producent smartfonu podaje, że szczytowa jasność ekranu sięga 3000 nitów. Taka wartość dotyczy jednak małych obszarów na wyświetlaczu przy wykorzystaniu rozwiązania HDR i jest trudna do zmierzenia. W przypadku całego wyświetlacza świecącego na biało zmierzone przeze mnie maksimum wyniosło 520 nitów dla regulacji ręcznej oraz 1307 nitów dla regulacji automatycznej. W połączeniu z doskonałym kontrastem przekłada się to na dobrą czytelność w typowych warunkach, również w słoneczny dzień na zewnątrz.

Głośniki skrzeczą

Motorola wyposażyła swój smartfon w głośniki stereo do odtwarzania multimediów, które całkiem dobrze sobie radzą z odtwarzaniem tonów średnich i niskich (z wyjątkiem basów, o których możemy zapomnieć). Tony najwyższe potrafią jednak skrzeczeć, szczególnie przy wysokiej głośności, co jest bardzo nieprzyjemne w odbiorze. Można odnieść wrażenie, że producent zastosował za słabe przetworniki w stosunku do wysyłanej do nich mocy. Do słuchania muzyki warto sięgnąć po słuchawki.



Nie powinniśmy jednak narzekać, że głośniki testowanego smartfonu są zbyt ciche. Maksimum głośności zmierzone w odległości 60 cm od nich podczas słuchania muzyki z Tidala wyniosło 90,5 dB. To bardzo dobry wynik, ale dotyczy przede wszystkim wysokich i bardzo wysokich tonów.

Czysty Android z kilkoma dodatkami

Motorola Edge 50 Neo pracuje pod kontrolą systemu Android 14. Jest to niemal czysta wersja tego oprogramowania, uzupełniona o kilka aplikacji producenta. Wśród nich jest na przykład narzędzie o nazwie Moto, które pozwala z jednego miejsca zarządzać telefonem.

W porównaniu z modelem Edge 40 Neo, w nowej Motoroli nie znalazłem aplikacji Ready For ani Moto Connect. Oba te narzędzia zostały zastąpione aplikacją Smart Connect. Pozwala ona lepiej wykorzystać możliwości smartfonu po podłączeniu go do komputera, tabletu czy telewizora.

Jeśli udostępniasz swoją Motorolę innym użytkownikom, z pewnością znane są Ci takie opcje, jak Family Space czy Wielu użytkowników. W Edge 50 Neo też są.



Jest 5G, jest Wi-Fi 6

Testowana Motorola umożliwia korzystanie z szybkiego Internetu bezprzewodowego, przy wykorzystaniu technologii 5G lub Wi-Fi 6. Oczywiście pod warunkiem, że jesteśmy w zasięgu odpowiedniej sieci. Sam nie miałem z nimi żadnych problemów. Nie zabrakło tu również takich rozwiązań, jak Bluetooth, NFC czy nawigacja satelitarna. Tu również bez zastrzeżeń.

W czasie testów używałem karty SIM sieci nju mobile i mogłem bezproblemowo korzystać z takich udogodnień, jak VoLTE czy WiFi Calling. Dzięki nim mogłem liczyć na dobrą jakość połączeń głosowych, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Motorola Edge 50 Ne oferuje również dual SIM, ale tylko z wykorzystaniem wbudowanej karty eSIM. Smartfon ma pojedynczy slot na nanoSIM.

Wszechstronny zestaw aparatów

W Edge 40 Neo brakowało teleobiektywu. W nowszym modelu Motorola naprawiła ten błąd, dzięki czemu niczego już tu nie brakuje. Jest główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu, jest aparat ultraszerokokątny z funkcją makro, jest w końcu aparat dający powiększenie optyczne 3X (w stosunku do głównej jednostki). A na deser mamy przedni aparat o rozdzielczości 32 Mpix. W tej klasie sprzętu nie trzeba niczego więcej.



To zarządzania całym tym foto-arsenałem służy aplikacja Aparat w znanej wszystkim użytkownikom smartfonów Motoroli formie. Narzędzie to jest proste w obsłudze, ale jednocześnie daje duże możliwości kontroli nad zdjęciami i filmami. Jest nawet zapisywanie zdjęć w formacie RAW, dzięki czemu można z nich więcej wyciągnąć podczas późniejszej ewentualnej obróbki.

Na ogół dobre zdjęcia i filmy

A jak to wszystko się sprawuje podczas robienia zdjęć i nagrywania filmów? Na ogół bardzo dobrze. I dotyczy to zarówno „pstryków” wykonanych w dzień, przy mocnym świetle słonecznym, jak i w gorszych warunkach, na przykład w nocy. W tym ostatnim przypadku widać największe różnice w jakości głównego aparatu w porównaniu z pozostałymi jednostkami. Czasem może się zdarzyć, że zdjęcie czy fragment filmu nie będą tak ostre, jakbyśmy sobie tego życzyli. Na szczęście w większości przypadków nie ma z tym problemu.

Oto efekty pracy aparatów zamontowanych w Motoroli Edge 50 Neo:

Zdjęcia dzienne:

Zdjęcia 50 Mpix (główny aparat):

Zdjęcia nocne:

Zdjęcia makro:

Zdjęcia selfie:

Filmy (ostatni z włączoną stabilizacją poziomą):

Wydajność lekko w górę

Motorola Edge 50 Neo jest napędzana układem MediaTek Dimensity 7300. W połączeniu z 12 GB RAM-u (+ do 12 GB pamięci wirtualnej) zapewnia to urządzeniu wystarczającą wydajność do tego, by interfejs systemowy oraz zainstalowane na pokładzie aplikacje działały płynnie. Patrząc na wyniki benchmarków, w porównaniu z poprzedniczką widać zauważalny wzrost.

Wydajność ogólna Antutu 10 Geekbench 6 AI Benchmark Jeden rdzeń Wszystkie rdzenie HTC U23 Pro 701715 1049 2894 505 Infinix Note 40 435804 731 2004 73,7 Infinix Note 40 Pro 426707 741 2024 73,6 Infinix Note 40 Pro+ 5G 452748 916 2287 73,9 Infinix Zero 30 5G 761697 987 3340 156 Motorola Edge 40 Neo 526405 1049 2544 185 Motorola Edge 50 Neo 694308 1061 3002 408 Motorola Edge 50 Pro 821507 1150 3058 555 Motorola Moto G84 5G 450220 906 2031 73,1 Motorola RAZR 40 649827 1027 2963 511 Nothing Phone (2a) 693102 1142 2614 398 Oppo Reno12 Pro 5G 636220 497 2009 381 Oukitel WP30 Pro 768180 1137 3509 186 Samsung Galaxy A35 5G 616296 1021 2922 114 Samsung Galaxy A55 5G 740618 1167 3452 107 Tecno Spark 20 Pro+ 421219 743 2031 73 T Phone 2 Pro 407736 947 2688 349 Ulefone Armor 23 Ultra 712696 991 3319 165 Ulefone Power Armor 19T 403819 732 2035 69,9 Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 795273 1126 2684 427

Wydajność w grach 3D Mark GFXBench offscreen Maksymalna temperatura obudowy [°C] Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Aztec Ruins Vulkan High Tier (1440p Offscreen) Car Chase (1080p Offscreen) HTC U23 Pro 830 99,60% 1064 2208 50,9 Infinix Note 40 378 97,40% 390 996,7 37 Infinix Note 40 Pro 381 99,20% 386,8 984,2 34,5 Infinix Note 40 Pro+ 5G n/d n/d 422,7 1129 43,1 Infinix Zero 30 5G 1265 99,00% 1268 2939 44,9 Motorola Edge 40 Neo 699 99,20% 812,6 1551 49,8 Motorola Edge 50 Neo 863 99,60% 964,7 1964 40,5 Motorola Edge 50 Pro 1456 87,20% 1712 2769 39,3 Motorola Moto G84 5G 358 99,20% 521 1145 37 Motorola RAZR 40 835 99,50% 991 2249 47,6 Nothing Phone (2a) 1160 99,60% 1380 2353 42,6 Oppo Reno12 Pro 5G 856 99,30% 955,1 1937 40,4 Oukitel WP30 Pro 1310 99,20% 1302 2920 45 Samsung Galaxy A35 5G 808 99,50% 847,9 1798 34,4 Samsung Galaxy A55 5G 962 98,20% 1189 2146 33 Tecno Spark 20 Pro+ 351 98,90% 357 907 32,3 T Phone 2 Pro 610 99,50% 708 1350 - Ulefone Armor 23 Ultra 1252 99,60% 1245 2831 42 Ulefone Power Armor 19T 336 99,40% 349 902 45 Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 1179 99,50% 1424 2648 34,5



Testowany smartfon charakteryzuje się wysoką kulturą pracy. Podczas intensywnych testów nie rozgrzał się bardziej niż do 40,5°C, a spadek wydajności był marginalny (o 0,4%).



Na dane użytkowników czeka tu około 453 GB przestrzeni. I to powinno wystarczyć, bo ewentualne rozszerzenie za pomocą karty pamięci jest niemożliwe.

Akumulator nie zachwyca, ale i nie rozczarowuje

Średniak Motoroli jest zasilany akumulatorem o pojemności 4310 mAh. To niezbyt dużo, zważywszy choćby na sporą rozdzielczość wyświetlacza (1220 x 2670 pikseli). Przy jasności ustawionej na 300 nitów powinno to wystarczyć na niecałe 12 godzin oglądania filmów.

Wytrzymałość akumulatora Akumulator (mAh) Wyświetlacz Czas pracy (minuty) Przekątna (cale) Rozdzielczość (piksele) Odświeżanie (Hz) Infinix Note 40 5000 6,78" 1080 x 2436 120 674 Infinix Note 40 Pro 5000 6,78" 1080 x 2436 120 747 Infinix Note 40 Pro+ 5G 4600 6,78" 1080 X 2436 120 374 Motorola Edge 50 Neo 4310 6,4" 1220 x 2712 120 709 Motorola Edge 50 Pro 4500 6,7" 1220 x 2712 144 796 Motorola Moto G24 Power 6000 6,56" 720 x 1612 90 895 Nothing Phone (2a) 5000 6,7" 1080 x 2412 120 706 Oppo Reno12 Pro 5G 5000 6,7" 1080 x 2412 120 831 Samsung Galaxy A35 5G 5000 6,6" 1080 x 2340 120 811 Samsung Galaxy A55 5G 5000 6,6" 1080 x 2340 120 914 Ulefone Armor 23 Ultra 5280 6,78" 1080 x 2460 120 542 Xiaomi Poco X6 Pro 5G 5000 6,67" 1220 x 2712 120 876



Przy normalnym użytkowaniu telefonu energii w baterii wystarczało mi na niecałe dwa dni. Czas ten można wydłużyć nawet do kilku dni, szczególnie gdy nie będziemy zbyt często sięgać po smartfon.

Motorola Edge 50 Neo obsługuje szybkie ładowanie z mocą do 68 W. Niestety w zestawie nie ma ładowarki. Gdy użyłem produktu firmy Samsung o mocy 65 W, akumulator ładował się od 0 do 100% w około 40 minut.

Baterię można też naładować bezprzewodowo. Dla mnie to duża zaleta.

Piękny smartfon z kilkoma wadami

Motorola Edge 50 Neo to smartfon, który przyciąga wzrok swoim eleganckim wyglądem i wykończeniem z „ekoskóry”. Urządzenie dobrze leży w dłoni, a jego kompaktowe rozmiary są miłą odmianą w świecie coraz większych telefonów.

Wyświetlacz P-OLED to prawdziwa perełka. Oferuje doskonałą jakość obrazu, żywe kolory i przyzwoitą jasność, co przekłada się na świetną czytelność nawet w słoneczny dzień. Aparaty, choć nie idealne, robią na ogół bardzo dobre zdjęcia i filmy, a dodatek teleobiektywu to zdecydowany plus.

Wydajność podzespołów jest wystarczająca do codziennych zadań, a system Android 14 działa płynnie i bezproblemowo. Bateria, choć mogłaby być większa, zapewnia przyzwoity czas pracy, a dodatkowym atutem jest ładowanie bezprzewodowe. Szkoda tylko, że producent poskąpił ładowarki. No i te skrzeczące głośniki.

Motorola Edge 50 Neo zadebiutowała w Polsce z ceną 2199 zł. To o 300 zł więcej w porównaniu z poprzedniczką, w której jednak było o połowę mniej pamięci masowej (256 GB). Za tę kwotę otrzymujemy jednak solidny smartfon, który wiele oferuje. Kilka rzeczy przydałoby się jednak poprawić.

Ocena końcowa: 8/10



Wady:

Brak ładowarki w zestawie,

Obudowa (w szczególności przód) dość łatwo zbiera widoczne zabrudzenia,

Słaba jakość dźwięku przy tonach wysokich i bardzo wysokich,

Dual SIM tylko z eSIM.

Zalety:

Świetny wygląd, szczególnie w kolorze czerwonym,

Wysoka jakość wykonania, zastosowanie ekologicznej skóry,

Kompaktowa konstrukcja, świetna ergonomia,

Bardzo dobra jakość obrazu,

Prawie czysty Android 14 z użytecznymi dodatkami Motoroli,

eSIM,

Wszechstronny zestaw aparatów fotograficznych z teleobiektywem, bardzo dobra jakość zdjęć i filmów,

Wystarczająca wydajność, wysoka kultura pracy,

Ładowanie bezprzewodowe.

Galeria zdjęć telefonu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl