Motorola Edge 40 Neo jest piękna, ale ma też inne zalety (test)

Motorola wprowadziła ostatnio na Polski rynek kilka nowych smartfonów, wśród których znalazł się model Edge 40 Neo. Urządzenie to trafiło na dwa tygodnie w moje ręce, dzięki czemu mogłem się mu lepiej przyjrzeć i napisać tę recenzję.

Połączenie dużego ekranu, zgrabnej konstrukcji i stosunkowo niskiej masy oraz piękny wygląd. Tak można w skrócie opisać pierwsze wrażenia po wyjęciu Motoroli Edge 40 Neo w kolorze Caneel Bay z ekologicznego pudełka. Niesamowity kolor tego urządzenia to efekt współpracy producenta z Pantone, czyli „firmą od kolorów”.

Świetny wygląd to jednak nie wszystko, o czym się przekonamy po włączeniu urządzenia. Mamy tu bowiem do czynienia z odporną na działanie pyłów i wodę obudową, w której wnętrzu pracują całkiem wydajne podzespoły. A w komplecie otrzymujemy też trzy aparaty fotograficzne, głośniki stereo i odświeżanie obrazu z częstotliwością do 144 Hz.

A jak to wszystko się sprawuje w codziennym użytkowaniu? Jakie są wady i zalety Motoroli Edge 40 Neo? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tej recenzji. Zapraszam do jej przeczytania i komentowania.

Najważniejsze cechy telefonu (XT2307-1):

Obudowa z ekologicznej skóry z plastikową ramką, Gorilla Glass 3,

Wymiary: 159,63 x 71,99 x 7,89 mm, masa: 172 g,

Odporność na pyły i wodę na poziomie IP68,

6,55-calowy wyświetlacz P-OLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli (402 ppi), 144 Hz, HDR10+, czujnik oświetlenia,

Podekranowy optyczny czytnik linii papilarnych,

Głośniki stereo z Dolby Atmos, 2 mikrofony,

Ośmiordzeniowy układ MediaTek Dimensity 7030 (2 x Cortex-A78 @2,5 GHz + 6 x Cortex-A55 @2,0 GHz), proces technologiczny 6 nm,

Grafika Mali-G610 MC3,

12 GB RAM-u LPDDR4X, 256 GB pamięci masowej uMCP (230 GB dla użytkownika),

1 gniazdo na karty nanoSIM, obsługa eSIM,

Łączność 5G (Sub-6), Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4/5/6 GHz), Bluetooth 5.3, NFC, GPS / GLONASS / Galileo / LTEPP / SUPL, cyfrowy kompas, USB-C 2.0, USB OTG,

Główny aparat 50 Mpix (1/1,5", 1,0 µm), obiektyw z przysłoną f/1.8, wielokienkowy PDAF, optyczna stabilizacja obrazu (OIS), lampa LED, filmy 4K@30fps, 1080p@30/60fps; drugi aparat 13 Mpix (piksele 1,12 µm), obiektyw ultraszerokokątny 120° z przysłoną f/2.2, PDAF, zdjęcia makro, filmy 4K@30fps, 1080p@30fps;

Przedni aparat 32 Mpix (piksele 0,7 µm), obiektyw z przysłoną f/2.4, filmy 4K@30fps, 1080p@30fps,

Niewymienny akumulator litowo-polimerowy o pojemności 5000 mAh, szybkie ładowanie przewodowe TurboPower 68 W,

Android 13 (test na oprogramowaniu T3TM33.23-37-11),

Cena początkowa: 1899 zł.

Zawartość pudełka

Jak już wcześniej wspomniałem, na testy przyjechała do mnie Motorola Edge 40 Neo w kolorze Caneel Bay. Smartfon znajdował się w szarym, kartonowym pudełku, do którego przygotowania producent nie użył plastiku. W zestawie znalazła się ładowarka sieciowa o mocy 68 W, przewód USB-C, metalowa igła do wysuwania tacki na kartę nanoSIM oraz etui na telefon w tym samym, co on, kolorze. Ostatni element wyposażenia jest produktem Agood Company i został wytworzony w Szwecji z materiałów pochodzenia roślinnego (made from plants).

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl