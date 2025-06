Samoregenerujące się roboty. Naukowcy o krok od przełomu

Samoregenerujące się mięśnie dla robotów

Inżynier Eric Markvicka wraz z doktorantami Ethanan Kringsiem i Patrickiem McManigalem z Uniwersytetu Nebraska-Lincoln zaprezentowali na konferencji IEEE ICRA (International Conference on Robotics and Automation) w Atlancie innowacyjny system w dziedzinie tzw. robotyki miękkiej. Potrafi on samodzielnie diagnozować i naprawiać uszkodzenia.