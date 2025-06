Niszczy Starlinki. To zjawisko prawdziwą plagą satelitów Muska

Starlinki z wielkim problemem

Okazało się, że aktywność geomagnetyczna , a konkretnie mocne burze geomagnetyczne wywołane w górnych partiach ziemskiej atmosfery przez rozbłyski słoneczne, przyczyniały się do skracania żywotności Starlinków. W skutek tego zjawiska satelity wchodziły ponownie w ziemską atmosferę o 10 do 12 dni wcześniej niż powinny. Szacowany czas pracy satelitów to 5 lat . Ponowne wejście satelity w ziemską atmosferę oznacza oczywiście jej zniszczenie przez ogromne temperatury prowadzące do rozpadu tych obiektów na kawałki.

Zdaniem badaczy NASA aktywność geomagnetyczna rozgrzewa atmosferę do tego stopnia, że zaczyna się ona rozszerzać. Zjawisko to zwiększa opór atmosferyczny, który w mocniejszym stopniu oddziałuje na satelity, które szybciej tracą przez to swój pułap i skraca się przez to ich żywotność. Co więcej, w wyniku oporu atmosferycznego, zwiększa się prawdopodobieństwo tego, że satelity mogą się ze sobą zderzać. Zwiększone siły oporu atmosferycznego zdaniem Oliveiry sprawiają, że rośnie też szansa na to, że szczątki satelitów trafią bezpośrednio na powierzchnię Ziemi. Wniosek jest następujący: takie niekontrolowane ponowne wejścia w atmosferę satelitów zwiększają ryzyko zniszczeń na Ziemi, a SpaceX nie ma praktycznie szans na to, aby zapewnić kontrolowane wejście Starlinków w atmosferę.