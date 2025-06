Apple się stawia: Unijne zachcianki za dużo nas kosztują

Obrona monopolu pod płaszczykiem innowacji

Apple twierdzi, że wymogi UE są „nieuzasadnione, kosztowne i tłumią innowacje”. W rzeczywistości jednak zamknięcie ekosystemu Apple od lat ogranicza konkurencję i utrudnia rozwój alternatywnych rozwiązań. Użytkownicy i deweloperzy są zmuszeni do korzystania z rozwiązań Apple'a , co ogranicza wybór i sztucznie zawyża ceny usług oraz urządzeń .

Otwarcie systemu na konkurencję to szansa na większą interoperacyjność, innowacje i obniżenie kosztów dla konsumentów. Do jabłkowego tortu pchają się bez efektów Google, Meta, Spotify czy Garmin. Chodzi m.in. o udostępnienie kluczowych funkcji iOS, takich jak powiadomienia, połączenia bezprzewodowe czy dostęp do niektórych danych innym producentom smartfonów, słuchawek, urządzeń VR oraz twórcom aplikacji.