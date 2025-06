Dołączył do klubu Mensa. Oto najmłodsze "cudowne dziecko" w historii

Genialny dwulatek czyta już całe książki

Szybko stało się jasne, że jest wyjątkowy. Po raz pierwszy przewrócił się na bok w wieku pięciu tygodni, pierwsze słowo wypowiedział w wieku siedmiu miesięcy, a swoją pierwszą książkę przeczytał na głos od deski do deski w wieku jednego i trzech czwartych roku.

Dostrzegając nietypowe, ale trzeba przyznać też, że wybitne, zdolności swojego syna, rodzice chłopca zwrócili się do brytyjskiego oddziału Mensy z prośbą o radę, w jaki sposób rozwijać jego potencjał.

Chłopiec najmłodszym w historii członkiem Mensy

Nie jest to pierwszy przypadek przyjęcia dziecka do Mensy. W 2023 roku, Isla McNabb z Kentucky, została przyjęta do Mensy w wieku 2 lat i 195 dni, po tym jak jej iloraz inteligencji wyniósł 99 percentyl.