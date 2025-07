KLEVV z nowymi SSD. To sprzęt dla zwykłych Kowalskich

Producenci lubią się chwalić swoimi najwydajniejszymi SSD, bo często są one również najdroższymi pozycjami w ich ofercie. Nie ma co jednak zaklinać rzeczywistości - typowy użytkownik laptopa, komputera stacjonarnego czy konsoli celuje w niską i średnią półkę. A tak się składa, że właśnie takie modele przygotowała marka KLEVV .

Dostajemy do 7400 MB/s i aż 5 lat gwarancji

KLEVV CRAS C925G to nośnik półprzewodnikowy w formacie M.2 2280, który korzysta z interfejsu PCIe 4.0 x4 i protokołu NVMe 2.0. Wybrano kontroler Maxiotek MAP1602 i kości 3D TLC NAND, co przekłada się to na prędkości do 7400 MB/s dla odczytu i do 6500 MB/s dla zapisu sekwencyjnego.