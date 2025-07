mBank odetnie Cię od pieniędzy. Przelewy lepiej zrób wcześniej

Modernizacja systemów – co się zmieni?

To nie będzie zwykła noc dla klientów mBanku. W weekend, z 26 na 27 lipca 2025 roku, bank przeprowadzi prace techniczne. Wszystko po to, by poprawić jakość i bezpieczeństwo usług. Niestety, oznacza to przerwę w dostępie do niektórych funkcji.