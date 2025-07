Chińczycy chcą kupić MediaMarkt. Na stole 2,2 mld euro

MediaMarkt na celowniku JD.com: zaawansowane negocjacje przejęcia

Według ogłoszenia, JD.com rozważa złożenie oferty w wysokości 4,6 euro za akcję Ceconomy, co daje wycenę całego przedsiębiorstwa na około 2,2 miliarda euro. Liczby te pokazują powagę intencji strony chińskiej i skalę możliwej transformacji na europejskim rynku elektroniki konsumenckiej.

Choć negocjacje są zaawansowane, Ceconomy zastrzega, że jeszcze nie wiadomo, czy dojdzie do faktycznego złożenia oferty przez JD.com . Wymagana będzie także zgoda największych akcjonariuszy spółki.

Decydujący głos mają tu rodziny Haniel, Beisheim i Schmidt-Ruthenbeck, które razem kontrolują ok. jedną trzecią udziałów. Szczególnie istotna jest rodzina Haniel z 16,7% akcji, do której należy kluczowa rola w negocjacjach. Równie istotne są udziały potomków założyciela MediaMarkt, Ericha Kellerhalsa, którzy posiadają blisko 30% głosów.

Chiński MediaMarkt nie dla idiotów

Ewentualna finalizacja transakcji znacząco wzmocniłaby pozycję JD.com nie tylko w Europie, ale i na globalnym rynku elektroniki użytkowej. Dla MediaMarkt i Saturna mogłoby to oznaczać dostęp do nowoczesnych technologii e-commerce oraz globalnych kanałów dystrybucji, z kolei JD.com uzyskuje dostęp do rozpoznawalnych europejskich marek i całej sieci sprzedaży detalicznej.