Google to maszyna do robienia pieniędzy. Nowy raport to potwierdza

Zgodnie z oficjalnym komunikatem, skonsolidowane przychody spółki Alphabet w drugim kwartale 2025 roku wyniosły 96,428 miliarda dolarów (prawie 350 mld zł). Oznacza to wzrost o 14% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Czysty zysk firmy również poszybował w górę, osiągając imponujące 28,196 miliarda dolarów (102 mld zł, +19%).

Lokomotywa zwana AI

Pichai podkreślił, że firma przoduje w rozwoju sztucznej inteligencji i wdraża ją w niesamowitym tempie, co pozytywnie wpływa na każdy aspekt biznesu. Jako przykłady podał dwucyfrowy wzrost przychodów w wyszukiwarce i dobre przyjęcie nowych funkcji, takich jak AI Overviews . W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi chmurowe i AI, Alphabet planuje zwiększyć swoje inwestycje kapitałowe w 2025 roku do około 85 miliardów dolarów (307 mld zł).

Co zarabia w Google?

Raport szczegółowo pokazuje, które działy przynoszą największe zyski. Nie ma tu zaskoczenia – to usługi Google , obejmujące reklamy, Androida, YouTube i sprzęt, wygenerowały aż 82,543 miliarda dolarów przychodu (prawie 300 mld zł). Najważniejsze składniki tego segmentu to:

Prawdziwą gwiazdą raportu jest jednak Google Cloud. Przychody chmury wzrosły o 32% rok do roku, osiągając 13,624 miliarda dolarów (49 mld zł). Co więcej, zysk operacyjny tego segmentu wzrósł ponad dwukrotnie – z 1,17 mld USD w zeszłym roku do 2,826 mld USD obecnie (10 mld zł).