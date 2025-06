Redmi Pad 2 bez tajemnic. Jeśli chodzi o tablety, to może być hit tego lata

Piąty czerwca będzie dniem pełnym atrakcji. Wtedy właśnie zadebiutuje Nintendo Switch 2 , ja będę miał urodziny, oraz rocznicę ślubu, a Xiaomi zaprezentuje swój najnowszy, budżetowy tablet: Redmi Pad 2 . Ten w pewnym sensie może budzić mieszane odczucia, ponieważ w zależności od wersji będzie to najciekawszy, albo najnudniejszy sprzęt debiutujący na rynku. Ja jednak wolę skupić się na pozytywach.

Redmi Pad 2

Zacznijmy od tych wariantów. Pierwszy, raczej nudny i nijaki oferuje 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. I chociaż ta wartość pamięci operacyjnej wciąż jest wystarczająca, to jednak jesteśmy na samej granicy i przy niektórych bardziej zaawansowanych zadaniach możemy się już spotkać z ubijaniem aplikacji w tle. A to za 199 Euro, czyli około 850 zł. Drugi, znacznie ciekawszy oferuje 8 GB RAM i 256 GB pamięci na dane. Dodatkowo ma także łączność LTE, co sprawia, że świetnie sprawdzi się poza domem. Tu mówimy już o kwocie 299 Euro, czyli około 1277 zł.