Ta promocja jest dla osób, które mają silną wolę. Ten sprzęt kusi do złego

Mowa tu o drukarce termicznej PHOMEMO T02. Ta mała i bardzo tania w utrzymaniu drukarka pozwoli nam na przykład wydrukować listę zakupów, albo jakąś istotną notatkę. Sprawdzi także się w szkole, gdzie pozwoli wydrukować na przykład schemat układu pokarmowego i wkleić go do zeszytu. Ewentualnie wydrukować kolorowankę i dać ją dziecku do pokolorowania. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Pod żadnym pozorem nie należy jej jednak wykorzystywać do drukowania ściąg, czy podrabiania biletów parkingowych. Jeśli widząc taką drukarkę w promocji, przychodzą Wam tak głupie pomysły do głowy, to lepiej od razu sobie odpuście. Może to Was kosztować znacznie więcej, niż 69,99 zł, które przyjdzie Wam za nią zapłacić.