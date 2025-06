Leć do Biedronki. Przydatny sprzęt za grosze

Nie wiem, jak Wy, ale ja lubię mieć ładowarkę do telefonu w niemal każdym pomieszczeniu. Mam jedną w biurze, jedną w sypialni i kolejną w salonie. Dzięki temu zawsze jakaś jest pod ręką i mogę łatwo uzupełnić energię w swoim smartfonie. Jeśli wyznajecie podobną zasadę i właśnie chcielibyście uzupełnić zestaw akcesoriów, to warto wybrać się do Biedronki.

Biedronka wyprzedaje akcesoria do telefonów

W najnowszej gazetce promocyjnej Biedronki pojawiło się kilka ciekawych akcesoriów do telefonów. Co ważne, będą one dostępne za naprawdę niezłe pieniądze. Wystarczy zaledwie kilkadziesiąt złotych.

Co ważne, promocja na akcesoria rozpoczyna się w najbliższy czwartek (5 czerwca) i potrwa do 18 czerwca, więc będzie dużo czasu, aby zakupić wybrane sprzęty.

Co konkretnie trafiło do oferty Biedronki? Przede wszystkim kable USB. Dostępne będą modele USB-C na USB-C, USB-C na USB-A oraz USB-A na Lightning, więc znajdzie się też coś dla posiadaczy iPhone'ów sprzed wymiany złącza ładowania. Cena to zaledwie 12,99 zł.

Do tego dochodzą dwie ładowarki: z dwoma portami USB-A o maksymalnej mocy 12 W lub z jednym portem USB-C o mocy 20 W. Nie są to może najszybsze ładowarki na rynku, ale dla wielu będą w pełni wystarczające. Koszt zakupu takiego akcesorium to tylko 19,99 zł.