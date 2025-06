Intel się wygadał. Chodzi o Nova Lake, Wildcat Lake i Bartlett Lake

Intel opublikował nowy dokument o Time Coordinated Computing (TCC) dla urządzeń brzegowych. I chociaż nie dotyczy to bezpośrednio segmentu konsumenckiego, to na slajdach znalazły się wzmianki o produktach typowo domowych dla platform stacjonarnych i mobilnych.

Nowe procesory to zapewne kolejny raz nowe płyty główne

Mowa m.in. o rodzinach Intel Nova Lake-S i Nova Lake-U, które mają debiutować po serii Arrow Lake. Ale oprócz tego kolejny raz pojawiają się doniesienia o Intel Bartlett Lake-S w wersji wyposażonej w 12 wysokowydajnych rdzeni typu P, bez rdzeni typu E. Czyli coś, co nie trafiło do tej pory na rynek OEM czy do urządzeń brzegowych, ale przewijało się we wcześniejszych doniesieniach branżowych.