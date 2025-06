Polacy bez gotówki i portfeli. Teraz zrobisz to ręką

Zakupy dłonią

Jak działa magia HandGo? Wygoda w kilka sekund

Przy pierwszej próbie skorzystania z HandGo, skanujemy kod QR w punkcie usługowym, co uruchamia aplikację Autopay. Następnie przykładamy dłoń do specjalnego skanera, który tworzy jej cyfrowy token i przypisuje go do naszego profilu oraz powiązanej metody płatności.