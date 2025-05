PKO BP z niespodzianka na Dzień Dziecka. Nowości w PKO Junior oraz IKO

Niespodzianki w PKO Junior i ułatwienia w IKO

Najmłodsi użytkownicy aplikacji PKO Junior mogą już odkrywać wizualne nowości – bank przygotował między innymi dwa nowe, atrakcyjne tła do personalizacji aplikacji. Aby je aktywować, wystarczy posiadać najnowszą wersję PKO Junior i zalogować się do niej do 6 czerwca 2025 roku. Jeśli dziecko jeszcze nie korzysta z aplikacji, wszystkie niezbędne informacje do jej pobrania i aktywacji znajdują się na stronie PKO Banku Polskiego.