Bank PKO BP daje 450 zł na dziecko, ale trzeba się spieszyć

450 zł premii i upominek z okazji Dnia Dziecka

Zakładając PKO Konto Dziecka i spełniając warunki dwóch promocji, można otrzymać nawet do 450 zł premii. W ramach akcji „Bonus dla Ciebie – edycja 2” (z kodem BONUS2) rodzic może otrzymać do 250 zł zwrotu na konto dziecka – wystarczy regularnie logować się do aplikacji i wykonywać transakcje kartą przez 10 kolejnych miesięcy. Dodatkowo można zyskać 200 zł rabatu do sklepu Samsung w promocji „Rabat na powitanie”.

Niezależnie od promocji na start, PKO Bank Polski przygotował dla swoich najmłodszych klientów drobny upominek. Aby odebrać prezent, wystarczy pobrać najnowszą wersję aplikacji PKO Junior ze sklepu i zalogować się do niej w wyznaczonym terminie. Jeśli Twoje dziecko nie korzysta jeszcze z aplikacji, możesz założyć mu PKO Konto Dziecka, które przeznaczone jest dla osób poniżej 13. roku życia. Konto to umożliwia korzystanie z bankowości elektronicznej, a także udział w aktualnych promocjach i edukację finansową pod okiem rodzica.

Aplikacja PKO Junior to nie tylko finanse

Aplikacja PKO Junior to nie tylko narzędzie do zarządzania finansami, ale także platforma edukacyjna, która uczy dzieci odpowiedzialności i planowania wydatków. Dzięki niej najmłodsi mogą w bezpieczny sposób poznawać podstawy bankowości, a rodzice mają pełną kontrolę nad ich finansami. Promocja PKO BP to świetna okazja, by połączyć świętowanie Dnia Dziecka z nauką oszczędzania i zarządzania pieniędzmi.