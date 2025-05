Aplikacja GeForce NOW debiutuje na Stem Deck

Dzięki nowej aplikacji, posiadacze Steam Decka zyskują dostęp do imponującej biblioteki ponad 2200 gier, dostępnych na platformach takich jak Steam, Epic Games Store czy w ramach subskrypcji PC Game Pass. Co najważniejsze, rozgrywka odbywa się w chmurze, z jakością gwarantowaną przez potężne karty graficzne GeForce – mowa tu o rozdzielczości do 4K przy 60 klatkach na sekundę, ze wsparciem dla HDR oraz najnowszych technologii NVIDIA DLSS 4 i Reflex.

Kluczową zaletą dla użytkowników mobilnych jest fakt, że renderowanie gier w chmurze, a nie bezpośrednio na urządzeniu, przekłada się na znaczące wydłużenie czasu pracy na baterii – nawet o 50% w porównaniu do grania w tytuły uruchamiane lokalnie. To prawdziwa rewolucja dla tych, którzy cenią sobie długie sesje gamingowe z dala od gniazdka.

Aplikację można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej GeForce NOW. Nvidia przygotowała również dedykowaną stronę wsparcia technicznego, gdzie gracze znajdą dodatkowe, szczegółowe informacje.

Promocja na start i nowe gry w bibliotece

To nie koniec dobrych wiadomości. Nvidia przypomina o trwającej promocji na swoją usługę. Do 6 lipca 2025 roku można skorzystać z 40% zniżki na półroczną subskrypcję Performance. Jest to dobra okazja, by przetestować możliwości GeForce NOW, nie tylko na Steam Decku, ale również na szerokiej gamie innych urządzeń, takich jak praktycznie dowolny komputer PC, Mac, Chromebook, przystawka Shield TV czy smartfon i tablet.

Biblioteka GeForce NOW stale się powiększa. W tym tygodniu do usługi dołączyło sześć nowych tytułów:

Nice Day for Fishing (Steam),

Cash Cleaner Simulator (Steam),

Tokyo Xtreme Racer (Steam),

The Last Spell (Steam),

Tainted Grail: The Fall of Avalon (Steam),

Torque Drift 2 (Epic Games Store).