Naukowcy się rozkręcają. Taki tatuaż zmierzy obciążenie twojego mózgu

Bez obaw, tego typu tatuaż nie jest na zawsze. To specjalny rodzaj elektronicznego tatuażu, który uczestnicy nosili tylko podczas trwania całego eksperymentu naukowego. Wyniki badań zostały opublikowane 29 maja w czasopiśmie "Cell Press Device".

Tatuaż, który śledzi obciążenie psychiczne

Tatuaż, jaki został zrobiony uczestnikom badania na czole, to rodzaj e-tatuażu. Dekoduje on fale mózgowe. Jest w stanie zmierzyć obciążenie psychiczne, bez konieczności noszenia nie poręcznego nakrycia głowy. Technologia ta została stworzona po to, aby śledzić obciążenie psychiczne pracowników, takich jak kontrolerzy ruchu lotniczego i kierowcy ciężarówek. Przyda się w przypadku wszystkich tych zawodów, w których spadki koncentracji mogą mieć poważne konsekwencje.