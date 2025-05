Zakaz jednorazowych e-papierosów w Wielkiej Brytanii. Kiedy Polska?

Główną motywacją rządu była ochrona środowiska oraz zdrowia dzieci i młodzieży

Według danych brytyjskiego Ministerstwa Środowiska, w 2023 roku wyrzucano niemal pięć milionów jednorazowych e-papierosów tygodniowo w samej Wielkiej Brytanii . Zawierają one nie tylko plastik, ale także baterie litowo-jonowe i płytki drukowane , które mogą uwalniać toksyczne związki do środowiska, zagrażając zwierzętom wodnym i powodując pożary w śmieciarkach. Problematyczny jest również recykling – z uwagi na konstrukcję i różnorodność modeli, nie istnieje w Wielkiej Brytanii efektywny system przetwarzania tych odpadów.

Kolejnym powodem zakazu jest gwałtowny wzrost popularności e-papierosów wśród młodych ludzi. W 2024 roku aż 18% osób w wieku 11-17 lat przyznało, że próbowało wapowania, a 7% używało e-papierosów regularnie. Mimo że odsetek ten nieznacznie spadł względem 2023 roku, jest ponad dwukrotnie wyższy niż w 2020 roku. Kolorowe opakowania, słodkie smaki i agresywny marketing sprawiły, że produkty te stały się szczególnie atrakcyjne dla dzieci, co budziło niepokój organizacji zdrowotnych.

Kolejnym krokiem będzie akcyza

Oprócz zakazu jednorazowych e-papierosów brytyjski rząd planuje wprowadzić podatek akcyzowy na płyny do wapowania od października 2026 roku oraz zakaz reklamy i sponsorowania tych produktów. Dodatkowo ograniczone zostaną smaki, opakowania i sposób prezentacji w sklepach . Wszystko to ma na celu ograniczenie dostępności i atrakcyjności wapowania dla młodych ludzi oraz zmniejszenie szkód środowiskowych.

Warto przy tym nadmienić, że wiąż legalne są w Wielkiej Brytanii produkty wielorazowego użytku, do których tzw. „liquidy” dolewane są na bieżąco lub występuje wymienny kartridż z płynem zawierającym nikotynę.

Jednorazowe papierosy w Polsce

W Polsce zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów nie został jeszcze ostatecznie wprowadzony, ale prace legislacyjne są zaawansowane . Według dostępnych informacji rząd planuje przyjąć ustawę zakazującą sprzedaży jednorazowych papierosów elektronicznych zarówno z nikotyną, jak i bez niej w trzecim kwartale 2025 roku . Oznacza to, że nowe przepisy mogą wejść w życie najwcześniej pod koniec 2025 roku lub na początku 2026 roku, w zależności od tempa procesu legislacyjnego i ewentualnej notyfikacji w Komisji Europejskiej.

Głośny ostatnio w mediach temat „snusów” jest większości nieprawidłowo przedstawiany, gdyż nie są one tym samym, co woreczki nikotynowe. W snusach stosowane są mieszanki tytoniu i taka forma produktów jest w Polsce nielegalna. Dopuszczone są natomiast do obrotu woreczki nikotynowe bazujące na solach nikotynowych, bez domieszek tytoniu. Jednak i ich los jest niepewny, w związku z planami ograniczenia ich atrakcyjności i zakazu dodatków smakowych.