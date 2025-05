Groźna epidemia i inwazja szczurów. To nie Dishonored, a rzeczywistość na Bałkanach

Jest to choroba bakteryjna, której objawy to gorączka, bóle głowy, mięśni i krwawieniem płucnym, czyli chorzy kaszlą krwią. W najostrzejszych przypadkach dochodzi jeszcze do uszkodzenia wątroby, żółtaczki i niewydolności nerek.

Szczurza gorączka

Czy mamy powody do obaw? Na szczęście nie. Choroba ta rozprzestrzenia się głównie przez kontakt z wodą i glebą skażoną szczurzymi odchodami. Problem w tym, że w Sarajewo mamy do czynienia z istną plagą szczurów. Wynika to z nieudolności tamtejszych władz, które z powodu problemów z zamówieniami publicznymi od dwóch lat nie są w stanie zlecić deratyzacji.