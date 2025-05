Media Expert szaleje. 75-calowy telewizor miniLED Philips kupisz dziś aż 1000 zł taniej

Telewizory miniLED to tak naprawdę telewizory z panelami LCD, które są pozbawione ich największej wady, czyli niskiego kontrastu. A to dzięki strefowemu podświetleniu, którego aktywność zmienia się zależnie od tego, co dzieje się na ekranie. Dzięki temu c zernie mogą być naprawdę czarne . Przy okazji są one także znacznie jaśniejsze, niż panele OLED. Dzięki temu znacznie lepiej sprawdzą się w dużym, jasnym salonie . Dodatkowo 75-calowy telewizor PHILIPS 75PML9059 może być Wasz za jedyne 4999 zł .

PHILIPS 75PML9059

Jest to atrakcyjna cena jak na sam rozmiar tego panelu i zastosowaną w nim technologię. To jednak dopiero początek zalet tego ekranu. Otóż jego matryca o rozdzielczości 4K oferuje odświeżanie na poziomie 144 Hz. Tym samym podłączenie do niego PC, czy konsoli, aby grać na tak dużym ekranie to czysta przyjemność. Nie zabrakło także licznych trybów HDR, które dzięki podświetleniu miniLED naprawdę mają sens. Natomiast obecność systemu TITAN OS sprawia, że mamy dostęp do szerokiej bazy serwisów VOD. A wszystko to za jedyne 4999 zł.