Soundcore Sleep A30 to słuchawki do zasypiania. Premiera w czerwcu

Soundcore Sleep A30 to następca znanego już z naszego rynku modelu Sleep A20, ale z licznymi usprawnieniami . Nowość trafi do oferty Ankera 16 czerwca, jednak rynkowy debiut realizowany jest dość nietypowo za pomocą portalu Kickstarter. Prawdopodobnie w późniejszym czasie słuchawki trafią do tradycyjnych sklepów.

Soundcore Sleep A30 to słuchawki dokanałowe TWS, które zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnym komforcie podczas snu – nawet dla osób śpiących na boku. Będzie też ich można używać nawet mimo chrapania drugiej osoby . Wyróżniają się miękkimi materiałami, ergonomiczną konstrukcją i minimalnym naciskiem na ucho, co ma zapewnić wygodne używanie przez całą noc. W zestawie są pianki memory foam dla lepszej izolacji i wygody.

W odróżnieniu od poprzednika, Sleep A20, nowy model wyposażony jest w aktywną redukcję hałasu (ANC) z trzema rybami pracy (adaptacyjnym, aktywnym i wyłączonym). Dzięki temu można dostosować poziom tłumienia szumów do własnych potrzeb. Nowym dodatkiem jest też trzystopniowy system maskowania chrapania : Dzięki dwóm czujnikom hałasu w każdej słuchawce oraz etui, które wykrywa chrapanie, słuchawki automatycznie dostosowują dźwięk, by skutecznie maskować odgłosy chrapania.

W zasypianiu pomoże odtwarzanie specjalnych dźwięków do snu . Do wyboru będzie gotowa biblioteka białych szumów i innych relaksujących dźwięków, można będzie też wybrać własne nagrania. Za optymalny dobór relaksujących dźwięków będzie odpowiadał system AI Brainwave Audio – sztuczna inteligencja analizująca otoczenie i dobierająca odgłosy, które mają pomóc szybciej zasnąć i lepiej się wyciszyć.

Na jednym ładowaniu Sleep A30 mają działać do 9 godzin, więc wystarczą na solidny sen. Słuchawki są niewielkie, lekkie i przeznaczone wyłącznie do użytku nocnego. To nie jest sprzęt do codziennego słuchania muzyki, a raczej specjalistyczne narzędzie dla tych, którzy naprawdę chcą zadbać o jakość snu.