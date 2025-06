Qualcomm Snapdragon X2 Elite zaoferuje znacznie więcej rdzeni

Qualcomm nie ma zamiaru odpuszczać walki z AMD oraz Intelem , a w drodze jest już kolejna generacja procesorów na bazie architektury ARM dla laptopów oraz Mini PC. Najnowsze przecieki zdradzają, że firma testuje już układ SC8480XP , znany również jako Snapdragon X2 Elite . Ma być to najwyżej pozycjonowana do tej pory propozycja w ofercie Amerykanów.

Premiera przewidywana jest na wrzesień 2025

Według niepotwierdzonych informacji mowa o 18 rdzeniach na bazie architektury Oryon V3, czyli aż o 50% więcej niż w przypadku dostępnego już flagowego modelu Snapdragon X Elite. Dopełni to nawet 64 GB pamięci RAM w standardzie DDR5. Wszystko to ma przełożyć się na znaczący wzrost wydajności. Pojawiają się też doniesienia o bardziej zaawansowanych układach chłodzenia, w tym zestawach AiO 120 mm, co sugerowałoby obecność w komputerach stacjonarnych.