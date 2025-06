Przestań się męczyć w upalne dni. Życie w komforcie jest wręcz śmiesznie tanie

Klimat się zmienia. I czy się to komuś podoba, czy nie, to upalne lato przestaje być anomalią, a staje się standardem. Standardem powinny więc być także środki zaradcze, dzięki którym będziemy mogli normalnie funkcjonować w nieprzyjaznych warunkach. Takie jak klimatyzatory. Do tych jednak przykleiła się łatka urządzeń niezwykle wręcz drogich zarówno w zakupie, jak i utrzymaniu. To oczywiste bzdury, natomiast klimatyzator GÖTZE & JENSEN AC9001 możecie dziś kupić kilkaset złotych taniej, niż oczekuje tego producent.

GÖTZE & JENSEN AC9001

Jest to klimatyzator, który oferuje aż 2600 W mocy chłodzącej. Warto tu podkreślić, że jako pompa ciepła ma on sprawność znacznie powyżej 100%. I chociaż producent nie zaznaczył zużycia energii na stronie produktu, to można z dużym zapasem stwierdzić, że jest ono przynajmniej 2-3 krotnie niższe. Idealnie się on sprawdzi w przypadku pomieszczeń do 28 m². Mowa więc o nawet całkiem sporym salonie z aneksem kuchennym.