Chiny wprowadziły zakaz na amerykańskie chipy
Wygląda na to, że NVIDIA straci grube miliardy dolarów z chińskiego rynku AI. Wszystko przez napiętą sytuację między Stanami Zjednoczonymi i Chinami.
Według doniesień banku inwestycyjnego Jefferies, sprzedaż akceleratorów sztucznej inteligencji NVIDIA H20 w Chinach została całkowicie zakazana. Układy te, opracowane specjalnie dla rynku chińskiego po wcześniejszych restrykcjach USA, od dłuższego czasu znajdowały się w centrum napięć handlowych pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem.
Chińczycy zareagowali na wypowiedzi rządu USA
Chińskie władze oficjalnie wprowadziły zakaz zakupu nie tylko H20, ale także innych "zdegradowanych amerykańskich układów AI" (czyt. specjalnie przyciętych) do odwołania. W efekcie żadna firma w Chinach nie może już nabywać nowych chipów NVIDII. To oznacza poważny cios dla producenta, który dotychczas generował istotną część przychodów z Państwa Środka.
Sygnały o problemach pojawiały się już wcześniej - media informowały, że NVIDIA poleciła partnerom wstrzymanie produkcji H20, a kanały dystrybucyjne na Tajwanie potwierdziły zawieszenie prac związanych z pakowaniem i serwerami opartymi na tych chipach.
Wszystko to ma potrwać "do odwołania", co praktycznie odcina Zielonych od jakichkolwiek przychodów z Chinach, przynajmniej do czasu osiągnięcia porozumienia handlowego między Waszyngtonem i Pekinem.
Informacje te pojawiają się tuż przed ogłoszeniem wyników finansowych NVIDII. Spółka znajduje się obecnie w okresie ciszy informacyjnej, co uniemożliwia jej oficjalne komentarze. Spekuluje się jednak, że to reakcja na wypowiedzi administracji Donalda Trumpa, mówiącej m.in. u "uzależnianiu Chińczyków od zachodnich technologii".