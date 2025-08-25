Tech

Chiny wprowadziły zakaz na amerykańskie chipy

Wygląda na to, że NVIDIA straci grube miliardy dolarów z chińskiego rynku AI. Wszystko przez napiętą sytuację między Stanami Zjednoczonymi i Chinami.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:31
0
Według doniesień banku inwestycyjnego Jefferies, sprzedaż akceleratorów sztucznej inteligencji NVIDIA H20 w Chinach została całkowicie zakazana. Układy te, opracowane specjalnie dla rynku chińskiego po wcześniejszych restrykcjach USA, od dłuższego czasu znajdowały się w centrum napięć handlowych pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem.

Dalsza część tekstu pod wideo

Chińczycy zareagowali na wypowiedzi rządu USA

Chińskie władze oficjalnie wprowadziły zakaz zakupu nie tylko H20, ale także innych "zdegradowanych amerykańskich układów AI" (czyt. specjalnie przyciętych) do odwołania. W efekcie żadna firma w Chinach nie może już nabywać nowych chipów NVIDII. To oznacza poważny cios dla producenta, który dotychczas generował istotną część przychodów z Państwa Środka.

Sygnały o problemach pojawiały się już wcześniej - media informowały, że NVIDIA poleciła partnerom wstrzymanie produkcji H20, a kanały dystrybucyjne na Tajwanie potwierdziły zawieszenie prac związanych z pakowaniem i serwerami opartymi na tych chipach.

Wszystko to ma potrwać "do odwołania", co praktycznie odcina Zielonych od jakichkolwiek przychodów z Chinach, przynajmniej do czasu osiągnięcia porozumienia handlowego między Waszyngtonem i Pekinem.

Informacje te pojawiają się tuż przed ogłoszeniem wyników finansowych NVIDII. Spółka znajduje się obecnie w okresie ciszy informacyjnej, co uniemożliwia jej oficjalne komentarze. Spekuluje się jednak, że to reakcja na wypowiedzi administracji Donalda Trumpa, mówiącej m.in. u "uzależnianiu Chińczyków od zachodnich technologii".

Image
telepolis
AI chiny Nvidia sztuczna inteligencja akcelerator sztucznej inteligencji Nvidia H20 akcelerator AI
Zródła zdjęć: NVIDIA
Źródła tekstu: Jefferies, Wccftech, oprac. własne