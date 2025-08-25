Wszyscy chcą chipów Made in USA. TSMC przyśpiesza prace

Tajwański gigant półprzewodników przeżywa obecnie bardzo dobry okres w Stanach Zjednoczonych, gdzie buduje kolejne zakłady produkcyjne. Firma korzysta z ogromnego zapotrzebowania ze strony takich klientów jak NVIDIA, Apple czy AMD. Fabryka w Arizonie jest już w pełni zarezerwowana pod kątem przyszłej mocy produkcyjnej, a wewnątrz amerykańskich struktur spółki narasta presja na dalsze zwiększanie możliwości wytwórczych.

Problemem pozostaje wysoki koszt produkcji w USA

Pierwszy FAB w w południowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych miał rozpocząć masową produkcję "dopiero" w 2025 roku, jednak ruszył już w czwartym kwartale 2024. Podobnie przyspieszono harmonogram drugiego zakładu, którego uruchomienie przesunięto o niemal rok wcześniej.

TSMC planuje aby do 2028 roku w amerykańskich fabrykach pojawiły się najnowsze litografie klasy 2 i 1,6 nm. Głównym motorem napędowym pozostaje obecnie boom związany ze sztuczną inteligencją, a NVIDIA wykupuje większość dostępnych linii produkcyjnych.

Operacje TSMC w Arizonie odnotowały w ostatnich dwóch kwartałach zyskowność, choć marże brutto pozostają rozcieńczone z powodu wysokich kosztów produkcji w USA. Przedsiębiorstwo zamierza jednak konsekwentnie rozwijać swoją obecność na tamtejszym rynku. W planach są nie tylko kolejne fabryki, ale także centra badawczo-rozwojowe oraz nowoczesne zakłady zaawansowanego pakowania układów.