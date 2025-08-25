Roborock H60: te odkurzacze zginają się pod kątem 90°. Na start taniej
Roborock wprowadził do sprzedaży nowe odkurzacze z serii Roborock H60. Urządzenia zginają się pod kątem 90°, ale to nie koniec ich zalet. Na start sprzedaży nowe modele oferowane są taniej.
Nowe odkurzacze pionowe z serii Roborock H60 są już w Polsce. Zaprojektowane z myślą o wygodzie i skuteczności, oferują m.in. rurę zginającą się pod kątem 90°, zielone podświetlenie LED wykrywające kurz oraz moc ssania do 210 AW. Model Roborock H60 Hub współpracuje z nową stacją dokującą z automatycznym opróżnianiem.
Topowym modelem serii jest Roborock H60 Ultra – najmocniejszy model z siłą ssania aż 210 AW, który bez problemu poradzi sobie z kurzem, sierścią i zanieczyszczeniami na każdej powierzchni. Potwierdzeniem jego skuteczności jest certyfikat TÜV Rheinland. Obok modelu Ultra, w portfolio debiutuje również Roborock H60 (115 AW). Każdy model gwarantuje wydajne sprzątanie, nawet do 90 minut na jednym ładowaniu, a wymienne akumulatory dają jeszcze więcej swobody w codziennym użytkowaniu.
Odkurzacze serii Roborock H60 mają zginaną do 90° rurę, co znacząco ułatwia czyszczenie pod meblami i w wąskich przestrzeniach. Z kolei zielone światło LED (140°) pozwala dostrzec kurz i mikropył w ciemnych miejscach.
Wszystkie odkurzacze z serii Roborock H60 są wyposażone w szereg przydatnych akcesoriów. Szczotka JawScrapers Hybrid z zakrzywioną konstrukcją i gumowym wałkiem skutecznie zbiera i rozplątuje włosy, co jest szczególnie istotne dla właścicieli zwierząt domowych. Ponadto każdy model z serii Roborock H60 ma szczotkę szczelinową 2 w 1, idealną do czyszczenia trudno dostępnych miejsc i delikatnych powierzchni. Model Roborock H60 Ultra dodatkowo wzbogacono o elektryczną miniszczotkę, która doskonale radzi sobie z usuwaniem kurzu i sierści z tapicerki, sof czy łóżek.
Cechą wspólną wszystkich modeli jest 5-stopniowa filtracja, wychwytująca do 99,95% mikrocząstek (nawet 0,3 mikrona), oraz technologia 9-cyklonowa, która zapobiega zatykaniu filtra.
Po zakończeniu sprzątania wystarczy odstawić odkurzacz do stacji Roborock H60 Hub, która w 10 sekund zassie zgromadzony kurz do szczelnego worka, a następnie rozpocznie ładowanie.
W zależności od modelu zastosowano worki na kurz o różnej pojemności i wydajności: model Ultra korzysta z worków 3-litrowych, które wystarczają nawet na 100 dni użytkowania, a wersja Hub ma worki 2-litrowe, zapewniające do 60 dni pracy. Model Ultra wyposażony jest w filtry HEPA, co skutecznie zatrzymuje drobne cząsteczki kurzu.
Ceny i dostępność nowych modeli w Polsce
Seria Roborock H60 obejmuje modele Roborock H60 Ultra oraz Roborock H60. Seria Roborock H60 Hub obejmuje modele Roborock H60 Hub Ultra oraz Roborock H60 Hub.
Model Roborock H60 Ultra kupimy w sklepach partnerskich oraz w e-sklepie Roborock w cenie 1099 zł. Do 14 września dostępny jest w sklepach partnerskich w cenie promocyjnej 799 zł w urodzinowej promocji marki. Pozostałe modele są już wprowadzane do oferty w e-sklepie, a wkrótce będą dostępne w sklepach partnerskich. Roborock H60 dostępny będzie w cenie 899 zł, Roborock H60 Hub Ultra dostępny będzie w cenie 2399 zł, a Roborock H60 Hub w cenie 1299 zł.