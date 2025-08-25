SK hynix ruszyło z produkcją pamięci nowej generacji

SK hynix poinformowało o zakończeniu prac i rozpoczęciu masowej produkcji 321-warstwowych kości QLC NAND. To pierwszy na świecie przypadek wdrożenia tej technologii z takim zagęszczeniem danych. Wprowadzenie SSD na rynek ma nastąpić w pierwszej połowie przyszłego roku, po zakończeniu procesu walidacji u klientów.

Do 56% większa wydajność i o 23% mniejszy pobór mocy

Koreańczycy opracowali układy o pojemności 2 Tb, czyli dwukrotnie większej niż w dotychczasowych rozwiązaniach. Jednocześnie, aby zminimalizować ryzyko spadku wydajności w przypadku dużych pojemności, liczba tzw. "planes", czyli niezależnych jednostek operacyjnych w obrębie jednego chipa, została zwiększona z 4 do 6.

W efekcie nowa pamięć zapewnia zarówno większą pojemność, jak i zauważalny wzrost wydajności w porównaniu z poprzednimi produktami opartymi na tej technologii. Prędkość zapisu wzrosła do 56%, a odczytu do 18%. Dodatkowo poprawiono efektywność energetyczną o ponad 23%.