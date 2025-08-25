Telewizja i VoD

Hitowy serial powraca po latach. Uczta dla fanów mroku i sarkazmu

Zgodnie z zapowiedziami, SkyShowtime szykuje się do emisji serialu Dexter: Zmartwychwstanie, czyli kontynuacji jednego z najpopularniejszych seriali o seryjnym zabójcy. Premiera już 12 września. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 19:38
0
Dexter Morgan to bohater cyklu seriali, które sprawiły, że miliony widzów na całym świecie polubiły seryjnego zabójcę. Dexter, który na co dzień pracował w wydziale morderstw w Miami Metro Police jako analityk krwi, „po godzinach” zajmował się tym, z czym nie był w stanie poradzić sobie wymiar sprawiedliwości – likwidował przestępców, którym udało się uniknąć odpowiedzialności za popełnione zbrodnie. Opowieść była mroczna tak jak wspomnienia z dzieciństwa Dextera, ale też pełna sarkastycznego humoru, co przyczyniło się do popularności cyklu.

Po jego kolejnej odsłonie – serialu Dexter: Nowa Krew z 2021 roku – wydawało się, że ulubiony bohater milinów widzów już odszedł na dobre – został zastrzelony przez swojego syna Harrisona. Jednak natura nie znosi próżni, szybko stało się jasne, że Dexter musi powrócić.

I powraca w nowym serialu pod wymownym tytułem Dexter: Zmartwychwstanie (Dexter: Resurrection). SkyShowtime rozpocznie jego emisję we wrześniu. Akcja nowej odsłony cyklu rozgrywa się kilka tygodni po tym, jak Dexter Morgan (Michael C. Hall) zostaje postrzelony w pierś przez własnego syna. Bohater budzi się ze śpiączki i odkrywa, że Harrison (Jack Alcott) zniknął bez śladu. Zdeterminowany, by go odnaleźć i naprawić swoje błędy, Dexter wyrusza do Nowego Jorku. 

Demony przeszłości wciąż jednak depczą mu po piętach. Na trop Dextera wpada detektyw Angel Batista (David Zayas) z departamentu policji Miami Metro, a Dexter zaczyna rozumieć, że jego mroczna przeszłość nie pozwoli o sobie zapomnieć. Ojciec i syn, mierząc się z własnymi demonami, w mieście, które nigdy nie śpi, szybko odkrywają, że zabrnęli za daleko – i że jedynym wyjściem jest trzymać się razem. W serialu występują również Uma Thurman i Peter Dinklage.

Pierwsze dwa odcinki będą dostępne od 12 września wyłącznie w SkyShowtime. Kolejne będą trafiać do serwisu co tydzień. W sumie całość ma liczyć 10 odcinków. Na platformie dostępne są również: Dexter, Dexter: New Blood (Dexter: Nowa krew) i Dexter: Original Sin (Dexter: Grzech pierworodny).

