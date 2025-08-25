Intel Clearwater Forest ze szczegółami. Dostaniemy 288 rdzeni

Intel przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nowej generacji procesorów z rodziny Xeon, opartych wyłącznie na energooszczędnych rdzeniach E. Rodzina Clearwater Forest została zaprezentowana podczas Hot Chips 2025 i ma być zoptymalizowana pod kątem efektywności oraz wysokiej gęstości obliczeniowej w serwerach typu scale-out.

Dalsza część tekstu pod wideo

Premiera planowana jest dopiero na nadchodzące kwartały

Nowe układy produkowane będą w litografii Intel 18A - tej samej, co nadciągające mobilne procesory Intel Panther Lake. Wśród kluczowych rozwiązań technologicznych warto wymienić Backside Power Delivery oraz tranzystory GAA, co pozwala obniżyć pojemność bramki, zwiększyć gęstość upakowania i poprawić efektywność energetyczną. Intel podkreśla również redukcję strat energii o 4-5%.

Seria Clearwater Forest korzysta z rdzeni w nowej, usprawnionej architekturze Darkmont, będącej rozwinięciem Sierra Glen. Rozbudowano również znacząco subsystem pamięci. Przepustowość L2 wzrosła dwukrotnie, osiągając 400 GB/s, a dodatkowo procesory otrzymały pamięć LLC o pojemności do 576 MB. Według pomiarów wykonanych przez Niebieskich IPC nowych rdzeni wzrosło o 17%.

Cała konstrukcja oparta jest na architekturze modułowej i intensywnie wykorzystuje technologię 3D. W jednym CPU znajduje się 12 chipletów wytworzonych w procesie 18A, osadzonych na trzech bazowych kaflach w litografii Intel 3, które zawierają kontrolery pamięci, I/O i LLC.

Dodatkowo zastosowano chiplet I/O wykonany z pomocą węzła Intel 7, a całość spina technologia EMIB. Sieć połączeń wewnętrznych oparto na spójnej siatce o wysokiej gęstości i krótszych trasach, co według zapewnień zauważalnie poprawia efektywność energetyczną.

W systemach z dwoma socketami seria Clearwater Forest obsługuje 12-kanałową pamięć DDR5-8000 o pojemności do 3 TB, co stanowi znaczący wzrost względem serii Sierra Forest (DDR5-6400). Platforma oferuje również 192 linie PCIe 5.0, 64 linie CXL, 144 UPI (576 GB/s), a w maksymalnej konfiguracji 576 rdzeni z 1152 MB LLC.