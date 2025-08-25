Nintendo Direct tuż za rogiem. Wiemy czego się spodziewać
Już za nieco ponad dwa tygodnie japoński gigant na rynku konsol przenośnych uchyli rąbka tajemnicy na temat kolejnych nowości.
Najnowsze nieoficjalne informacje zdradzają, że kolejne wydarzenie Nintendo Direct odbędzie się już w połowie przyszłego miesiąca, ale źródła nie są zgodne co do dokładnej daty. Teoretycznie mówi się o 12 września, ale byłby to piątek, którego Japończycy do tej pory unikali jak ognia.
W centrum uwagi może znaleźć się Metroid Prime 4: Beyond
Warto podkreślić, że nie są to zwykłe plotki - Nintedo Direct odbywało się we wrześniu co roku, a jedynym wyjątkiem był 2024. Dodatkowo jeśli data 12 września się potwierdzi, to będzie to dzień przed 40. rocznicą premiery kultowego Super Mario Bros.
Oczywiście Nintendo nie komentuje sprawy. Mimo wszystko zakłada się, że pokazana zostania gra Metroid Prime 4: Beyond. Przemawia za tym kilka rzeczy - premiera planowana jest na 2025 rok, na targach Gamescom 2025 obecne było grywalne demo, a niedawno tytuł otrzymał klasyfikację ESRB.
Ostatni zwiastun Metroid Prime 4: Beyond opublikowano w marcu. Według zapowiedzi tytuł ma trafić zarówno na Nintendo Switch, jak i Nintendo Switch 2. Warto przypomnieć, że zaledwie tydzień temu japońska firma przeprowadziła specjalne wydarzenie poświęcone grze Kirby Air Riders.