Ten flagowy tablet z matowym ekranem kupisz teraz 1200 zł taniej

Huawei kilka dni temu ogłosił dużą promocję na swoje popularne urządzenia, a teraz dorzuca do puli kolejny produkt w okazyjnej cenie. Znacznie taniej można kupić Huawei MatePad Pro 12.2’’ PaperMatte – flagowy tablet marki z matowym ekranem. Nabywcy w zestawie z tabletem otrzymają także klawiaturę oraz rysik. Oferta dostępna będzie w wybranych sieciach sprzedaży do 20 lipca 2025 r. lub do wyczerpania zapasów.