AppleCare One – nowa subskrypcja ochroni kilka urządzeń na raz

Jedna subskrypcja, wiele urządzeń

AppleCare One to najnowszy pomysł giganta z Cupertino na uproszczenie opieki serwisowej nad sprzętami użytkowników. Nowa subskrypcja pozwala objąć ochroną jednocześnie aż trzy urządzenia za 19,99 dolarów miesięcznie (ok. 72 zł). Można też dodać kolejne – każde za 5,99 USD więcej (22 zł). Niezależnie od tego, czy chodzi o iPhone’a, iPada czy Apple Watcha, cena bazowa się nie zmienia.

Więcej niż tylko naprawa

AppleCare One zawiera wszystkie korzyści znane z AppleCare+, w tym nielimitowane naprawy po przypadkowych uszkodzeniach (jak upadki czy zalania), całodobowe wsparcie techniczne, szybką naprawę przez autoryzowany serwis oraz ochronę baterii. Co więcej, ochrona przed kradzieżą i zgubieniem – dotąd dostępna tylko dla iPhone’ów – zostaje rozszerzona również na iPady i Apple Watche .

Także dla starszych urządzeń

Ciekawostką jest możliwość dodania do planu sprzętów, które użytkownik już posiada, jeśli mają do czterech lat. Warunkiem jest ich dobry stan techniczny. To wyraźne odejście od obecnego ograniczenia do 60 dni od zakupu, które obowiązuje w AppleCare+.