Wi-Fi 8 nadchodzi. To przełom w szybkości i niezawodności

Wi-Fi 8 – zmiana priorytetów

Jeszcze do niedawna największym atutem nowych generacji Wi-Fi była maksymalna szybkość transmisji. Wi-Fi 7 biło rekordy w gigabitach na sekundę. Jednak wraz z rosnącym znaczeniem sztucznej inteligencji, automatyzacji, komunikacji w czasie rzeczywistym i rozwiązań mobilnych, potrzeby użytkowników zaczęły się zmieniać. Teraz liczy się coś więcej .

Nowy standard, nowe wyzwania

To wszystko ma zbliżyć Wi-Fi do niezawodności infrastruktury przewodowej, co jest kluczowe dla nowoczesnych, inteligentnych środowisk pracy i życia.