Action z wielką promocją. Lepiej postać w kolejce, niż przegapić

Każdy gospodarny pan domu powinien mieć pod ręką kilka niezbędnych narzędzi. Najlepiej, elektronarzędzi. Aby uzupełnić ewentualne niedobory tego typu sprzętów warto zajrzeć do Action. Sklep przygotował całkiem niezły wybór elektronarzędzi, w atrakcyjnych cenach. Promocja na wybrane elektronarzędzia obowiązuje w dniach od 4 do 10 czerwca 2025. Lepiej postać w kolejkach, niż przegapić taką ofertę.

Wiertarka bezprzewodowa FERM

Cena wiertarki w tym tygodniu to jedynie 79,99 złotych. Trzeba przyznać, że całkiem kusząca. Jeśli komuś brakuje akurat tego typu narzędzia, to jest to dobry moment na zakupy. Wiertarka ładowana jest za pomocą kabla USB-C i posiada w zestawie końcówkę wkręcającą Cr-V 50 mm. Sporą zaletą tego sprzętu jest fakt, że jest bezprzewodowa, co daje niebywałą swobodę wiercenia. Narzędzie to jest polecane do użytku zarówno osobom początkującym, jak i zagorzałym majsterkowiczom.