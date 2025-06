Jak dbać o meble ogrodowe, by służyły przez lata?

Jak dbać o meble ogrodowe? Kompletny poradnik

Zakup mebli ogrodowych to inwestycja na lata – o ile będę odpowiednio pielęgnowane. Warunki atmosferyczne: promieniowanie UV, wilgoć, opady, mróz – mają duży wpływ na ich trwałość. Aby meble nie straciły uroku i funkcjonalności już po jednym sezonie. Poznaj podstawowe zasady pielęgnacji zależne od materiału, z którego zostały wykonane.

Meble z drewna

Drewno to materiał szlachetny, estetyczny i naturalny, ale jednocześnie bardzo wrażliwy na warunki zewnętrzne. Najczęściej spotykane w ogrodach są meble z drewna egzotycznego (teak, eukaliptus) lub rodzimego (modrzew, sosna). Aby przedłużyć ich żywotność:

Regularnie czyść je miękką szczotką i letnią wodą z delikatnym detergentem.

Minimum raz w roku (najlepiej przed sezonem) zaimpregnuj je olejem do drewna, który zabezpiecza przed wilgocią i promieniowaniem UV.

Na zimę przechowuj je w suchym, przewiewnym miejscu. Do tego zadania dobrze sprawdzi się domek ogrodowy Agger, który chroni meble przed śniegiem i wilgocią.

Unikaj stosowania lakierów błyszczących, które łuszczą się pod wpływem zmian temperatury. Lepsze będą matowe oleje lub bejca.

Technorattan

To jedno z najchętniej wybieranych tworzyw do produkcji mebli ogrodowych. Wygląda jak naturalny rattan, ale jest zdecydowanie bardziej odporny na warunki pogodowe. Jak o niego dbać, by przetrwał wiele sezonów?

Regularnie przemywaj go wodą z mydłem, używając miękkiej ściereczki.

Unikaj silnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię splotu.

Podczas burz i długotrwałych opadów deszczu warto osłonić meble pokrowcem lub ustawić je pod zadaszeniem.

Meble ogrodowe z tworzyw sztucznych

Najbardziej ekonomiczne i najłatwiejsze w utrzymaniu rozwiązanie. Meble z polipropylenu lub PVC są lekkie, odporne na wilgoć, ale niestety z czasem mogą tracić kolor i kruszeć. Jak o nie dbać?

Myj je wodą z płynem do naczyń – to wystarczy do usunięcia zabrudzeń.

Nie zostawiaj ich przez cały rok na zewnątrz – mróz może uszkodzić strukturę plastiku.

Stosuj pokrowce lub przechowuj meble w zamykanych schowkach – np. w metalowej szopie Dummer, która dzięki wentylacji zapobiega kondensacji wilgoci.

Elementy aluminiowe

Aluminium to materiał lekki, nowoczesny i odporny na rdzewienie – co nie oznacza, że jest niezniszczalny. Aby zadbać o aluminium:

Regularnie przecieraj je wilgotną szmatką.

Raz na jakiś czas warto zastosować preparat ochronny do metali, który zapobiega matowieniu.

Zimą przechowuj je pod zadaszeniem.

O tym warto pamiętać przed zakupem mebli ogrodowych

Zakup mebli ogrodowych to coś więcej niż wybór atrakcyjnego zestawu pasującego do aranżacji tarasu. To decyzja, która – jeśli podejmiemy ją rozsądnie – zaowocuje wieloma sezonami komfortowego wypoczynku na świeżym powietrzu. Długa żywotność mebli zaczyna się właśnie na etapie ich wyboru, dlatego warto podejść do tematu kompleksowo.

Na początek warto przyjrzeć się warunkom pogodowym, jakie panują w naszym regionie. Jeśli mieszkasz w miejscu, gdzie lato potrafi być wyjątkowo gorące, a deszcz i wilgoć nie należą do rzadkości, wybór materiału staje się kluczowy. Meble z drewna będą wymagały regularnej impregnacji, a ich przechowywanie zimą w suchym miejscu to absolutna podstawa. Z kolei aluminium czy technorattan doskonale radzą sobie z wilgocią i słońcem – są odporne na korozję i nie odbarwiają się łatwo.

Kolejną istotną kwestią jest miejsce do przechowywania. Nie każdy dysponuje garażem czy domkiem ogrodowym, w którym można schować meble poza sezonem. W takiej sytuacji warto pomyśleć o zestawach składanych, które zajmują niewiele przestrzeni, a łatwość ich przechowywania znacznie ułatwia przygotowanie ogrodu do zimy – takie meble znajdziesz na przykład tutaj: https://www.meblobranie.pl/ogrodowe/narozniki-ogrodowe.

A skoro już mowa o ochronie – to również aspekt, którego nie warto pomijać. Nawet najbardziej trwałe meble skorzystają, gdy osłonisz je od słońca i deszczu. Jeśli masz możliwość postawienia pergoli, np. Kirn, warto to zrobić – nie tylko chronią one meble przed deszczem i słońcem, ale też tworzą przytulną strefę wypoczynku. Na etapie wyboru warto też zwrócić uwagę na łatwość czyszczenia. Im prostsza forma mebla i mniej trudno dostępnych zakamarków, tym łatwiej utrzymać całość w czystości.