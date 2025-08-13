Xiaomi wkłada 7000 mAh do budżetowców. Oto Poco M7 Plus

Wprowadzając Poco M7 Plus, Xiaomi znów udowadnia, że potężne baterie krzemowo-węglowe nie są już wyłącznie domeną lepiej wyposażonych modeli. Nawet użytkownicy budżetowców mogą liczyć na rozwiązanie, które do tej pory pojawiało się raczej w wyżej cenionych segmentach rynku. Nowość Poco otrzymała akumulator o pojemności aż 7000 mAh, a smartfon ma tylko 8,4 mm, najmniej wśród smartfonów z tak dużymi ogniwami.

Wcześniej firma Xiaomi pokazała niemal identyczny model z 7000 mAh – Redmi 15 5G. Nowy Poco M7 Plus ma bardzo podobną specyfikację, a główne różnice między nimi to detale obudowy.

Technologia krzemowo-węglowa to nie tylko większa pojemność, ale także wyższa gęstość energii i – co ważne – dłuższa żywotność całego ogniwa. Producent deklaruje, że nawet po 1600 pełnych cyklach ładowania bateria zachowa 80% swojej pojemności i po kilku latach użytkowania smartfon wciąż będzie oferować bardzo długi czas pracy na jednym ładowaniu.

Według Xiaomi na jednym ładowaniu będzie można słuchać muzyki nawet przez 144 godziny, korzystać z mediów społecznościowych przez 27 godzin, oglądać filmy przez 24 godziny lub korzystać z nawigacji przez 12 godzin.

POCO M7 Plus został również wyposażony w stosunkowo szybkie ładowanie 33 W oraz funkcję ładowania zwrotnego o mocy 18 W, umożliwiającą doładowanie innego urządzenia bezpośrednio z telefonu.

POCO M7 Plus otrzymał ponadto duży, 6,9-calowy wyświetlacz IPS Full HD+ o odświeżaniu 144 Hz, układ Snapdragon 6s Gen 3, pamięć RAM o wielkości 6 lub 8 GB,128 GB pamięci masowej oraz zestaw aparatów 50+2 Mpix wspierany przez sztuczną inteligencję. Smartfon działa pod kontrolą Android 15 z nakładką HyperOS, z zapowiedzią dwóch lat aktualizacji systemu i czterech lat poprawek bezpieczeństwa. W specyfikacji znajdziemy także certyfikat IP64, skaner linii papilarnych i emiter podczerwieni.

Premiera POCO M7 Plus odbyła się w Indiach, gdzie wariant 6/128 GG dostępny jest za równowartość ok. 630 zł. Debiutu w Polsce raczej nie należy się spodziewać – bo jest już bliźniaczy Redmi 15 5G – ale dzisiejsza premiera jest kolejnym sygnałem, że krzemowo-węglowe ogniwa o dużej pojemności coraz śmielej wkraczają do urządzeń z niższej półki.