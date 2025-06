Tajwan podnosi poprzeczkę. Elektronika będzie jeszcze droższa

Najwięksi gracze branży technologicznej, tacy jak Apple , AMD , NVIDIA , MediaTek czy Qualcomm , już ustawiają się w kolejce po nową, przełomową litografię 2 nm od TSMC . Firma rozpoczęła przyjmowanie zamówień 1 kwietnia, a koszt jednego wafla krzemowego sięga aż 30 000 dolarów . To jednak niewielka cena za to, by utrzymać przewagę nad konkurencją.

Samsung i Intel również szykują nowe litografie

To dopiero początek bo kolejnym krokiem ma być proces produkcji 1,4 nm, określany także jako technologia Angstrom. Według szacunków jego koszt to 45 000 dolarów za wafel, co oznacza 50% wzrost względem aktualnych cen. Produkcja 1,4 nm miałaby ruszyć najwcześniej w 2028 roku, a dostęp do niej uzyskają jedynie kluczowi partnerzy TSMC. Na razie jednak żadna firma nie zadeklarowała oficjalnego zainteresowania tym procesem.