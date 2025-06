Budujesz mocarnego PC? Tej promocji nie możesz przegapić

Co jednak najważniejsze, może być Wasz w naprawdę atrakcyjnej cenie. Model ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 OC 12GB możecie kupić dziś za jedyne 2799 zł . Poza przyzwoitą ilością vRAM oferuje on znacznie więcej. Chociażby to, że w temperaturach poniżej 50 stopni Celsjusza pracuje całkowicie bezgłośnie dzięki półpasywnemu chłodzeniu.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 OC 12GB

Najważniejsze są jednak osiągi. I tak mamy tu 6144 rdzeni CUDA, Maksymalne taktowanie 2610 MHz, które można podbić w trybie OC do 2640 MHz. To wszystko przy 12 GB vRAM DDR7 na 196-bitowej magistrali, co umożliwia przesył 28 Gb/s. A wszystko to przy 329 mm długości. Przekłada się to więc na potwora pod względem wydajności i giganta w kwestii gabarytów, co ma znaczenie przy efektywnym chłodzeniu. A wszystko to za jedyne 2799 zł.