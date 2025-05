PlayStation Plus w gorącej promocji. Można zaoszczędzić ponad 100 zł

PS Plus Premium – pełnia możliwości w niższej cenie

Dla tych, którzy chcą wycisnąć maksimum ze swojej konsoli, PS Plus Premium jest najbardziej kompleksową opcją. W ramach obecnej promocji, roczny dostęp do tego progu kosztuje 422,10 zł, co stanowi 33% zniżki od regularnej ceny 630 zł.

Co zyskują subskrybenci Premium? Przede wszystkim pełny dostęp do Katalogu Gier, który zawiera setki tytułów na PS4 i PS5. Każdego miesiąca do kolekcji graczy trafia również kilka darmowych gier, a dodatkowo mogą oni liczyć na specjalne zniżki w PlayStation Store. To jednak nie wszystko – Premium to także ekskluzywne wersje próbne gier, możliwość gry wieloosobowej online, strumieniowanie gier w chmurze oraz dostęp do Katalogu Klasyki, czyli kolekcji starszych, kultowych tytułów z poprzednich generacji konsol PlayStation.

PS Plus Extra – bogata biblioteka w atrakcyjnej ofercie

Nieco bardziej oszczędną, ale wciąż niezwykle bogatą opcją jest PS Plus Extra. Roczna subskrypcja tego progu w promocji kosztuje 390 zł, co oznacza 25% rabatu od standardowej ceny 520 zł.

Plan Extra oferuje większość korzyści znanych z Premium, w tym dostęp do tego samego Katalogu Gier z setkami tytułów na PS4 i PS5, comiesięczne darmowe gry oraz zniżki w sklepie. Główna różnica polega na braku dostępu do wersji próbnych gier oraz możliwości strumieniowania gier w chmurze, które są zarezerwowane dla subskrybentów Premium.

Dlaczego warto rozważyć PS Plus?

Szeroki wachlarz korzyści sprawia, że subskrypcja PS Plus jest często wymieniana jako jedno z najlepszych akcesoriów dla posiadaczy PS5. To łatwy i stosunkowo niedrogi sposób na szybkie powiększenie swojej biblioteki gier, co jest szczególnie atrakcyjne dla osób, które dopiero zakupiły konsolę. Sony regularnie aktualizuje katalog dostępnych tytułów – ostatnio do oferty PS Plus trafiły takie gry jak chwalone "Balatro" czy dynamiczne "Battlefield V".