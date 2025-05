Legalne granie w gry retro jest na wyciągnięcie ręki. Konsolę Evercade z kultową grą kupisz za grosze

Evercade to jeden z najważniejszych projektów growych dla retro z ostatnich lat . Mowa tu o konsoli, na którą można legalnie kupić kompilacje klasycznych gier zamknięte w kartridżach. Bardzo tanie kompilacje. W ten oto sposób tanie, legalne gry retro są w zasięgu finansowym niemal każdego gracza . I chociaż sam Evercade nie mam, bo interesują mnie głównie stare gry Nintendo, które niemal na pewno nie pojawią się na tej konsoli, to miłośnicy tytułów z innych platform naprawdę mają tu czego szukać. Zwłaszcza że dziś konsola Evercade może być Wasza za jedyne 389 zł .

Evercade EXP-R Tomb Raider Collection 1

I to nie sama. Jest to zestaw, w którym razem z nią dostaniecie kartridż Tomb Raider Collection 1. Na nim znajdziecie trylogię trzech pierwszych części przygód Pani Archeolog. Sama ta gra jest wyceniana w promocji na 84,90 zł, a poza nią na 109 zł. Uwzględniając to, realna cena samej konsoli wypada tu jeszcze lepiej. Oczywiście przed zakupem warto sprawdzić listę gier dostępnych na konsolę. W końcu ważne, aby był to udany zakup.