To odkrycie zmieni świat. Nieskończone źródło czystej energii jest już gotowe

Najistotniejszy w tej sprawie jest jednak fakt, że nie mówimy tu o czymś, co jest na etapie testów laboratoryjnych. Badania zostały już przeprowadzone na skalę pilotażową i nic nie stoi na przeszkodzie, aby je wdrożyć na skalę przemysłową. Jesteśmy więc o krok od istnej rewolucji.

Biopaliwa z celulozy

Celuloza jest bardzo problematyczna. Chociaż składa się ona z glukozy, to jej budowa, kształt cząsteczek, oraz powiązanie z innymi składnikami pochodzenia roślinnego. To sprawia, że rozkłada się ona bardzo długo. Nawet jej rozpad w warunkach laboratoryjnych jest małowydajnym i długim procesem. Istnieje jednak substancja, która to zmienia.