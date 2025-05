Hit AliExpress znów w świetnej cenie. Nic tylko brać

Wydajny pionowy odkurzacz za 450 zł

Odkurzacz Laresar V7 doczekał się właśnie promocji na AliExpress, gdzie można go obecnie w bardzo atrakcyjnej cenie.

Jeśli chodzi o parametry, sprzęt wyposażono w silnik 500 W zapewniający siłę ssania 50 kPa oraz akumulator 2 500 mAh, gwarantujący do 60 min pracy (20 / 40 / 60 min w trybach wysoki/średni/niski). Obrotowa rolka szczotko w kształcie litery V skutecznie zbiera kurz i sierść, minimalizując plątanie włosia. Światło LED z kolei pozwala dojrzeć kurz, pył i brud także przy słabszym oświetleniu. Z kolei dotykowy ekran LCD pozwala podejrzeć aktualny stan akumulatora, tryb sprzątania, czy też sygnalizuje zaplątany wałek i blokadę odprowadzenia. Jeśli z kolei odepniemy aluminiową rurę, możemy skorzystać z odkurzacza w trybie ręcznym, co przydaje się w czyszczeniu trudno dostępnych miejsc, czy też np. do samochodu. System filtracji ma 7 etapów z filtrem HEPA, a pojemnik na kurz mieści 1,5 l. Wymienna bateria pozwala szybko przedłużyć pracę, dokupując zapasową sztukę.