Lidl nieźle pozamiatał nową promocją. "Szok i niedowierzanie"

W dniu 2 czerwca 2025 akumulatorową dmuchawę turbinową do liści 40 V zakupimy aż o 31% taniej od ceny regularnej. Zamiast 379 złotych, zapłacimy 259 złotych. Jeśli zatem ktoś poluje akurat na tego typu urządzenie, to jest to doskonały moment, aby popędzić do Lidla.